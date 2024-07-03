شهيد وإصابات في استهداف شقة سكنية شرق غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطن وأصيب اخرون، مساء اليوم الأربعاء3/7/2024م، في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية شرق مدينة غزة.

وبحسب طواقم الدفاع المدني، فإن طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية في عمارة الحلو والنباهين في محيط عيادة الدرج بحي الدرج شرق مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة عدد أخر تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني لتلقى العلاج.

و خلال الـ24ساعة الماضية، استشهد 28 مواطنا وإصابة 125جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 271 على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،953 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87،266 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.