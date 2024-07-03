حزب الله ينعى القائد محمد نعمة ناصر بغارة "إسرائيلية" جنوب لبنان

فلسطين اليوم

نعت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء3/7/2024م، الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" الذي استشهد في الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت سيارة في مدينة صور جنوب لبنان اليوم.

وقال الحزب في بيان صحفي :" بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أكدت أن الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت سيارة في مدينة صور جنوب لبنان كان يقودها أبو نعمة ناصر أحد أبرز قادة العسكريين في حزب الله اللبناني.

وبحسب إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، فإن القائد أبو نعمة ناصر الذي تم اغتياله في صور كان مسؤولًا عن وحدة "عزيز" وهي الوحدة المسؤولة عن القطاع الغربي بأكمله في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن شخصية المسؤول الكبير في حزب الله "ناصر" بنفس مستوى القيادي في حزب الله أبو طالب الذي اغتالته قبل أسابيع وأدى اغتياله لرد واسع من حزب الله، مؤكداً رفع درجة التأهب القصوى في الشمال استعدادً لرد قوي من حزب الله

والشهر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال القيادي بـ"حزب الله" طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، في غارة جوية على بلدة جْوَيّا جنوب لبنان، نفذ على اثرها حزب الله رداً واسعا وكبيرا على مواقع ومدن العدو الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية، تصاعداً في العمليات العسكرية بين الاحتلال "الاسرائيلي" وحزب الله اللبناني والتى بدأت منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة، اذا تواصل المقاومة الفلسطينية واللبنانية استهداف المواقع العسكرية لجيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، رداً على حرب الابادة التى يشنها الاحتلال على قطاع غزة.





