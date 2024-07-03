محدث بالفيديو والصور قوة خاصة "إسرائيلية" تغتال مقاوما في المنطقة الصناعية شرق جنين

فلسطين اليوم

اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاربعاء3/7/2024م، مقاوما فلسطينيا في المنطقة الصناعية بمدينة جنين.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت نضال العامر ابن القائد الشهيد زياد العامر وابن عم الشهداء أيهم وأيسر العامر في المنطقة الصناعية بمدينة جنين.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب نضال زياد العامر (٢٣ عاماً) برصاص الاحتلال في جنين.

في المقابل، أكدت وسائل اعلام "اسرائيلية"، اغتيال نضال عامر في مخيم جنين قبل قليل.



