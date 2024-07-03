"سرايا القدس" تعلن تدمير دبابة صهيونية وقصف غلاف غزة برشقة صاروخية

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الأربعاء3/7/2024م، مسؤوليتها عن عملية تدمير دبابة صهوينة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت السرايا في بلاغ عسكري، أن مجاهديها دمرت دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه" بعبوة (ثاقب - خرقية) في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح.

وفيما يخص تفاصيل الرشقة الصاروخية، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة مبنى في غلاف غزة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة.

ولليوم الـ271 لحرب الابادة "الاسرائيلية" على قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية قصف واستهداف جنود وآليات الاحتلال "الاسرائيلي" في كافة محاور التوغل والتقدم في القطاع، والتى شهدت تصاعداً فيها خاصة في مدينة رفح وحي الشجاعية حيث العملية البرية التى أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذها في هذه المناطق والتى أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد واصابات العشرات من المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،953 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87،266 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.