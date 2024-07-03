أبو حمزة: سنعامل أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل سجونه وقد أعذر من أنذر

فلسطين اليوم

أكد أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس، اليوم الأربعاء3/7/2024م، أن سرايا القدس قررت معاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون، مبيناً أن بعض أسرى العدو لدي السرايا حاولوا الانتحار الفعلي بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم.

وقال أبو حمزة في تغريدة عبر قناته في تليجرام:" لقد أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش العدو النازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، وتواصل سياسة التعذيب المستمر لأسرانا في السجون وغيرها من الإجراءات التعسفية الظالمة".

وأضاف :" قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريًا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا وقد أعذر من أنذر".

وفي وقت سابق، وجه "أبو حمزة" الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة "لـلإسرائيليين" أكد فيها أن وقف الحرب على قطاع غزة هو الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة وعودة المستوطنين، قائلاً:" نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".