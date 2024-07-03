فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية لبنانية، ظهر اليوم الأربعاء3/7/2024م، بإستشهاد مواطنين واصابة اخر بجراح جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة مدينة في مدينة صور جنوب لبنان.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف نقلت جثماني شهيدين وإصابة إلى المستشفى الإيطالي لتلقى العلاج بعد استهداف الطيران المسير التابع للاحتلال "الإسرائيلي" سيارة مدينة قرب المستشفى في منطقة الحوش بمدينة صور جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية، تصاعداً في العمليات العسكرية بين الاحتلال "الاسرائيلي" وحزب الله اللبناني والتى بدأت منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة، اذا تواصل المقاومة الفلسطينية واللبنانية استهداف المواقع العسكرية لجيش الاحتلال قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، رداً على حرب الابادة التى يشنها الاحتلال على قطاع غزة.