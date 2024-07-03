"الصحة بغزة" تعلن استشهاد 28 مواطنا وإصابة 125 في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء3/7/2024م، استشهاد 28 مواطنا وإصابة 125 خلال الـ24ساعة الماضية جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 271 على قطاع غزة

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي الذى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيد و 125 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبينت الوزارة أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" عقب استشهاد 28 مواطنا ارتفعت الى 37953 شهيد و 87266 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.