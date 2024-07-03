"الأونروا" تحذر من انتشار وباء الكوليرا في قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء، من انتشار وباء الكوليرا بين السكان في قطاع غزة، مؤكدة أن الأوضاع في مناطق الجنوب تتدحرج وتنهار بصورة خطيرة جدًا.

وأضافت الاونروا: "لم نعد نستطيع إيصال المساعدات إلى غزة، جراء المماطلة الاسرائيلية..، نحن بحاجة إلى إدخال مئات الأطنان من المساعدات للقطاع"،

وأوضحت أن النازحين في غزة يفتقرون إلى كل شيء من غذاء ومأوى.

وطالبت وكالة الغوث، بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح للوكالة بحرية الحركة في قطاع غزة.