الجهاد الإسلامي: عملية "كرمئيل" تؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا لطرد الغزاة ومواجهة حرب الإبادة

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 3-7-2024، عملية الطعن البطولية التي وقعت في مستوطنة "كرمئيل" شمال فلسطين المحتلة.

وأكدت "الجهاد الإسلامي" في تصريح لها، أن هذه العملية البطولية تؤكد على أن المقاومة هي خيار شعبنا لطرد الغزاة عن أرضنا ولمواجهة حرب الإبادة والجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو.

كما أكدت الحركة على أن الكيان الغاصب لن يكون له استقرار فوق أرضنا مهما بلغت التضحيات.

وكان قد أُصيب ثلاثة "إسرائيليين" اثنين منهما بحالة حرجة، اليوم الأربعاء 3-7-2024، خلال عملية طعن وقعت في منطقة كرمئييل بالجليل شمال فلسطين المحتلة.

نص التصريح كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نبارك العملية البطولية في مستوطنة كرمئيل شمال فلسطين المحتلة، التي أوقعت عددا من الإصابات في صفوف المستوطنين الغاصبين لأرضنا.

إن هذه العملية البطولية تؤكد على أن المقاومة هي خيار شعبنا لطرد الغزاة عن أرضنا ولمواجهة حرب الإبادة والجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو، وتؤكد على أن الكيان الغاصب لن يكون له استقرار فوق أرضنا مهما بلغت التضحيات.

وإنه لجهاد... نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 27 ذي الحجة 1445 هـ، 3 يوليو 2024 م.