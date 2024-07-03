مجمع ناصر الطبي يحذر من توقف المولدات بسبب نفاذ الوقود

الساعة 01:21 م|03 يوليو 2024
مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

فلسطين اليوم

حذر مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الاربعاء، من احتمالية توقف المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى جراء نفاذ الوقود.

وقال ناصر الطبي: " ساعات تفصلنا عن توقف مولدات الكهرباء في المستشفى لنفاد الوقود وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر".

 ودعا الجميع للتحرك العاجل لإدخال الوقود إلى المستشفى.

يأتي هذا التحذير في وقت يغلق فيه جيش الاحتلال المعابر والمنافذ ويعرقل ادخال المساعدات والوقود.

 

 

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