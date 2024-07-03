الاحتلال يعتقل أحد أقارب منفذعملية الطعن في الجليل

فلسطين اليوم

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الاربعاء، أحد أقارب منفذ عملية الطعن في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر عائلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد أقارب منفذ عملية الطعن في منطقة الكرمئيل من مكان قريب من موقع الحدث.

أُصيب ثلاثة "إسرائيليين" اثنين منهما بحالة حرجة، اليوم الأربعاء 3-7-2024، خلال عملية طعن وقعت في منطقة كرمئييل بالجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 14العبرية : "إن حادث طعن وقع في مجمع كرميئيل التجاري، أدى لإصابة 3 أشخاص 2 منهما بحالة حرجة، فيما تم تحييد المنفذ".

وذكرهيليل بيتون روزين مراسل القناة 14:" وقع الهجوم في الطابق الثاني من المركز التجاري، وأصيب 2 بجراح حرجة جداً وجرح آخر بجراح خفيفة، وتم تحييد المنفذ".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي: "هناك 3 مصابين أحدهم بجروح حرجة في عملية طعن وقعت بمنطقة كرمئيل".

ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" عن أحد المسعفين قوله: "المصابان جنديان أحدهما حالته حرجة للغاية".

ومنفذ عملية الطعن في منطقة الكرمئيل من بلدة نحف بمنطقة الشاغور بالجليل بحسب الاعلام العبري.