محدث بالفيديو والصور اثنتان منها حرجة.. ثلاث إصابات بعملية طعن في كرمئييل بالجليل

فلسطين اليوم

أُصيب ثلاثة "إسرائيليين" اثنين منهما بحالة حرجة، اليوم الأربعاء 3-7-2024، خلال عملية طعن وقعت في منطقة كرمئييل بالجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 14العبرية : "إن حادث طعن وقع في مجمع كرميئيل التجاري، أدى لإصابة 3 أشخاص 2 منهما بحالة حرجة، فيما تم تحييد المنفذ".

وذكرهيليل بيتون روزين مراسل القناة 14:" وقع الهجوم في الطابق الثاني من المركز التجاري، وأصيب 2 بجراح حرجة جداً وجرح آخر بجراح خفيفة، وتم تحييد المنفذ".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي: "هناك 3 مصابين أحدهم بجروح حرجة في عملية طعن وقعت بمنطقة كرمئيل".

ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" عن أحد المسعفين قوله: "المصابان جنديان أحدهما حالته حرجة للغاية".

وبحسب مصادر عبرية، فإن الشاب جواد ربيع من قرية نحف بالجليل هو منفذ عملية الطعن بمجمع تجاري في "كرمئيل" والتي أسفرت عن 3 إصابات في المكان.











