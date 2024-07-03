الكشف عن ماهية المرحلة الثالثة للحرب بغزة وهذا سبب توسعة محور "نتساريم"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء 3-7-2024، عن ماهية المرحلة الثالثة التي يجري الحديث عنها من قبل قادة الاحتلال "الإسرائيلي"، بالإضافة لسبب توسيع محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة والذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم: "إنه في المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، سيزيد الجيش الإسرائيلي من عمليات الاغتيال، وسيعمل على تأمين محاور تمركز قواته في فيلادلفيا، ونتساريم، وعند المناطق الحدودية.

وأضافت الصحيفة العبرية: "إن الانتقال للمرحلة الثالثة سيتضمن تنفيذ عمليات ضد ما أسمته بـ"أعشاش الدبابير" مثل ما يجري في حي الشجاعية حاليا".

وتابعت: "بقاء القوات على طول محور "نتساريم وفيلادلفيا" أثبتت تجارب سابقة أنه يمثل فشلاً عملياتيا وستتعرض القوات فيهما لهجمات من المقاومين".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المشكلة الأكثر تعقيدًا هي محور "نتساريم"، لأنه يتعرض لهجمات من الشمال والجنوب، ولذلك يجري توسيع مساحته من الجبهتين لمحاولة تأمين القوات فيه، وإقامة منطقة عازلة بمحيطه.

وتابعت بقولها: "في محور فيلادلفيا الخطر سيكون أقل وسيتم وضع أجهزة استشعار لمنع حفر أنفاق جديدة ووقف عمليات التهريب". على حد وصفها.

جدير ذكره أنه ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، والإصابات إلى 87141 منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة بالسابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.