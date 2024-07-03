فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي سيارة نقل وتوزيع اسطوانات الغاز في وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، باستشهاد ثلاثة اشخاص إثر استهداف سيارة توزيع الغاز.

وأضاف المراسل، عن ارتقاء أربعة شهداء واصابة 17 اخرين جراء استهدافهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال تستهدف محيط دوار حمودة وتلة قليبو بمخيم جباليا.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفعت حصيلة عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي على القطاع، الى 37925 شهيد و 87141 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.





