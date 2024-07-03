واشنطن تدعو "إسرائيل" للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية

فلسطين اليوم

دعت الخارجية الأميركية سلطات الاحتلال مرة أخرى إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وقالت في بيان إنه تمت مشاهدة التقارير التي وصفتها بالمزعجة عن استخدام جيش الاحتلال للمدنيين دروعا بشرية.

وأضافت الخارجية الأميركية، أن واشنطن ستواصل التوضيح لحكومة الاحتلال، أنها تتوقع منهم التصرف بما يتفق مع قانون النزاعات المسلحة.

وجاء ذلك إثر اتخاذ جيش الاحتلال الفلسطينيين المدنيين كدروع بشرية، وفق ما وثقته تقارير مصورة وصفتها الخارجية الأمريكية بـ"المزعجة"