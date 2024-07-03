سرايا القدس مجموعات جبع: السلطة تواصل التهرب من الإفراج عن المجاهد "ملايشة"

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- مجموعات جبع، اليوم الأربعاء 3-7-2024، أنه لا زالت السلطة الفلسطينية تتهرب من وعوداته بالإفراج عن المجاهد مراد ملايشة قائد سرايا القدس- مجموعات جبع، بعد مرور عام على اختطافه.

وقالت سرايا القدس- مجموعات جبع في بيان لها: "مرّ عام على اختطاف السلطة الفلسطينية للأخ المجاهد مراد ملايشة المطارد لقوات الاحتلال، ومعه الأخ المجاهد محمد براهمة، ورغم كل الوعود بإخراجهم وكل قرارات الإفراج إلا أن أجهزة السلطة تماطل وتتهرب من ذلك، وتضرب بعرض الحائط نسبتها للشعب الفلسطيني ومظلوميته وتمارس الظلم لأحرار هذا الشعب".

وأضافت: "لا نعلم لمصلحة من يُختطف هؤلاء الأبطال الذين يقومون بواجبهم بقلة ما يملكون، وقد رأيتم جميعاً بطولات أبناء سرايا القدس، نحن لا نريد منكم خيراً، ما نريده منكم أن تكفوا شروركم وبأسكم الذي لا نراه إلا علينا للأسف، نقول لكم خلو بيننا وبين العدو، نحن لا نقاتل لأجل سلطة أو جاه وأنتم تعلمون ذلك جيداً".

وتابعت سرايا القدس- مجموعات جبع: "يا أبناء شعبنا ويا وجهاء وكبار بلدتنا، نعلم أنكم لا حيلة لكم ولا قوة ولكنها شهادة أمام الله والتاريخ أننا لن نستسلم وسنواصل القتال في سبيل الله على حدود بلدتنا ولن نتراجع أمام كل هذا الظلم واعتقال فرساننا ولتكن لكم كلمة ونصيحة لمن يستمع لكم منهم علهم يعقلون".