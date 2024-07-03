ماكرون يدعو نتنياهو إلى تهدئة الجبهة اللبنانية وعدم إطلاق عملية جديدة في خان يونس

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على ضرورة منع اشتعال الجبهة الشمالية مع لبنان، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات.

وشدد ماكرون على أهمية منع التطورات الخطرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وحض ماكرون نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة، محذراً من تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية.

يأتي ذلك في وقتٍ أفاد فيه تقرير إسرائيلي بأنّ "جيش" الاحتلال يعتزم خلال الأيام المقبلة، إنهاء عمليته العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزّة، والتي يشنّها منذ نحو شهرين، وكذلك إنهاء الحرب على قطاع غزّة بشكلها الحالي.

ووفق الإعلام العبري، فإنّ ذلك يعني الانتقال إلى مرحلة المداهمات والاقتحامات المُركّزة والمحددة المصحوبة بهجماتٍ جوية.

ولفت الإعلام العبري إلى أنّه مع إنهاء العملية في رفح، ستتوجه "إسرائيل" عملياً لخوض مفاوضاتٍ على تسوية مع حزب الله في لبنان بوساطة أميركية.