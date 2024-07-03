قادة بجيش الاحتلال: جنودنا يعانون من حالة إنهاك وما يحدث في غزة وصمة عار

الساعة 09:58 ص|03 يوليو 2024
جيش الاحتلال- نقل قتلى من أرض المعركة بغزة
جيش الاحتلال- نقل قتلى من أرض المعركة بغزة

فلسطين اليوم

أفصح عدد من قادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء 3-7-2024، عن وجود حالة من الإنهاك لدى جنود الجيش العاملين في غزة بسبب الخدمة هناك منذ 9 أشهر.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن قادة 4 كتائب عسكرية "إسرائيلية" تعمل في غزة قولهم: "إن هناك حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر".

وأضاف القادة الصهاينة: "إن عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية مع الحريديم يؤثر على أداء الجيش".

من جانبه، قال اللواء احتياط يتسحاك بريك في حديث لإذاعة كول براما: "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يذر الرماد في العيون".

وأضاف بريك: "يدرك الجيش أن المقاومة بغزة لا يمكن هزيمتها ويتم الزج بالجنود للقتل، زاعماً أنه يريد رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" هرتسي هليفي البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته، إنه مخادع".

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