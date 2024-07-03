قوات الاحتلال تقتحم الضفة و تهدم بيت أسير وتعتقل أكثر من 17 مواطنا

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات طالت 17 مواطنا على الأقل، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور، في وقت هدمت آليات الاحتلال منزل أسير بقضاء نابلس.

ففي قرية دوما جنوبي المدينة، هدمت قوات الاحتلال فجراً، منزل عائلة المعتقل أحمد سامر دوابشة الذي يتهمه الاحتلال بقتل مستوطن في نيسان/إبريل الماضي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بثلاث جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزل والد الأسير دوابشة المكون من طابقين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق شرق وغرب المدينة وداهمت أحياء راس العين والضاحية والمخفية وشارعي النجاح القديم والمأمون واعتقلت شاباً لم تعرف هويته من شارع 16، كما اقتحم الاحتلال قريتي تل وتلفيت جنوبي المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء الثلاثة: مجدي وأوس وحمودة صالح نوفل من منزلهم خلال اقتحام المدينة، في وقت أكدت فيه مصادر محلية تعرض آليات الاحتلال لإطلاق نار من قبل مقاومين.

وفي البيرة، داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب عدنان شقير وعاثت فيه فساداً، قبل اعتقاله ونقله لأحد مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وفي محافظة الخليل، اقتحم جيش الاحتلال بلدة يطا واعتقل ستة مواطنين وهم: أنيس محمد أبو زهرة، واسحاق أبو عبيد، وجميل عوض، وصهيب محمد مر، وابراهيم حماد زين ونجله محمد، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات اقتحمت بلدة السموع ومخيم العروب وتجولت في عدة أحياء وشوارع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تمركزت في منطقتي المدورة والخصينة بالسموع، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب قسام خلايلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وائل جوابرة من العروب عقب مداهمة منزله وتفتيشها والعبث بمحتوياته.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدتي عرابة والجلمة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في حين، أفاد نادي الأسير في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مدّين حسام معالي(21 عاماً)، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، اعتقلت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الشاب عيسى فخري حويل أثناء مروره عبر الحاجز.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين: يزن وياسر سفيان من شارع حي المطار بالقرب من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال رئيس جهاز"الشاباك" الإسرائيلي "رونين بار" أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني، في حين أنها لا تتسع لأكثر من 14500.