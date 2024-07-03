هاليفي: المعركة في رفح لا تزال طويلة

فلسطين اليوم

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، هرتسي هاليفي، أن قواته المتوغلة في عمق مدينة رفح جنوب القطاع، أحصت مقتل أكثر من 900 من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، مدعياً أن من بينهم قائد كتيبة.

وقال هاليفي، خلال جولة أجراها قرب رفح، جنوبي قطاع غزة، أمس الثلاثاء: "إنّ قوّات الجيش قتلت 900 مقاتل في رفح، مشدّدا على أن هذه الحرب "المعركة"، لا تزال "طويلة".

ومن جانبها قال جيش الاحتلال: "أجرى هاليفي، اليوم زيارة لمناطق في منطقة "كرم أبو سالم"، برفقة ما يسمى بـ"رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات"، ميشيل يانكو، ورئيس "لواء اللوجستيات" موتي مزراحي"، ومسؤولين آخرين بالجيش "الإسرائيلي".

وأضاف الجيش "الإسرائيلي" في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، أجرى "رئيس الأركان" جولة في المركز اللوجستي المتقدّم الذي أقيم في قطاع غزة، وأجرى محادثة مع الضباط والمقاتلين".

وأضاف هاليفي: "سبب عملنا هنا لمدة أكبر، هو الجُهد المبذول لتدمير "البنية التحتية تحت الأرض، وهذا يستغرق وقتا". وفق زعمه.

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال قائلاً :"هذه المعركة طويلة، لأننا لا نريد أن نترك رفح مع البنية التحتية".

ويُشار إلى أنه مع دخول حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء 3-7-2024، يومها الـ271، واصلت قوات الاحتلال تكثيف غاراتها الجوية والبرية والبحرية على مناطق مختلفة من القطاع، مع احتدام المعارك والاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدنية رفح.

جدير ذكره أنه ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، والإصابات إلى 87141 منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة بالسابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.