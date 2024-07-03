بايدن يجتمع بنتنياهو في واشنطن نهاية الشهر الجاري

فلسطين اليوم

من المتوقع أن يعقد الرئيس الامريكي جو بايدن، اجتماعاً مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة واشنطن في أواخر يوليو/تموز الجاري، بحسب مسؤول في البيت الابيض.

وقال المسؤول الامريكي، في تصريح صحفي لإحدى وسائل الاعلام الامريكية: عن "الرئيس بايدن ونتنياهو سيعقدان اجتماعًا، عندما يزور الأخير واشنطن لألقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب على غزة".

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابه في مجلسي النواب والشيوخ.

ونقل موقع (CNN) الأمريكي، عن مصادر مطلعة، قوله: إن "بايدن ونتنياهو سيلتقيان ما لم يحدث أي تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة".

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