بايدن يجتمع بنتنياهو في واشنطن نهاية الشهر الجاري

الساعة 09:06 ص|03 يوليو 2024
الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الكيان المحتل بنيامين نتنياهو
الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الكيان المحتل بنيامين نتنياهو

فلسطين اليوم

من المتوقع أن يعقد الرئيس الامريكي جو بايدن، اجتماعاً مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة واشنطن في أواخر يوليو/تموز الجاري، بحسب مسؤول في البيت الابيض.

وقال المسؤول الامريكي، في تصريح صحفي لإحدى وسائل الاعلام الامريكية: عن "الرئيس بايدن ونتنياهو سيعقدان اجتماعًا، عندما يزور الأخير واشنطن لألقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب على غزة".

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابه في مجلسي النواب والشيوخ.

ونقل موقع (CNN) الأمريكي، عن مصادر مطلعة، قوله: إن "بايدن ونتنياهو سيلتقيان ما لم يحدث أي تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة".

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