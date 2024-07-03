الاحتلال يصادق على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

فلسطين اليوم

أفادت القناة السابعة العبرية، بأن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية "الإسرائيلية"، ستصادق اليوم الأربعاء وغداً الخميس، على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت القناة إلى أن من بين المستوطنات التي سيصادق على البناء فيها: مستوطنة ألون موريه في نابلس، بواقع 186 وحدة استيطانية، كريات أربع في الخليل 240 وحدة استيطانية، و435 وحدة استيطانية لمستوطنة نيرا.

وذكرت القناة أن مجموع الوحدات الاستيطانية الجديدة التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة التي يغلب عليها الطابع اليميني، ارتفع ليصل لأكثر من 24 ألف وحدة، خلال العام والنصف الماضية.

ومن باب المقارنة، تشير القناة إلى أنه ما بين العامين 2020 - 2022 تمت المصادقة على بناء أقل من 20 ألف وحدة إستيطانية.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).