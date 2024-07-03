في اليوم الـ271 للحرب على غزة.. شهداء ومصابون مع استمرار الاشتباكات بالشجاعية ورفح

فلسطين اليوم

مع دخول حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء 3-7-2024، يومها الـ271، واصلت قوات الاحتلال تكثيف غاراتها الجوية والبرية والبحرية على مناطق مختلفة من القطاع، مع احتدام المعارك والاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدنية رفح.

وارتكب الجيش "الإسرائيلي" مجزرة في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية منزلاً سكنياً؛ مما أدى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شمال مخيم النصيرات، في الوقت الذي صعّدت فيه من عمليات نسف المنازل في القطاع.

وواصل جيش الاحتلال استهداف المناطق المأهولة بالسكان، حيث استشهد الدكتور حسن حمدان استشاري ورئيس قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر الطبي، برفقة جميع أفراد أسرته جراء قصف على منزل في دير البلح.

وبدورها، أعلنت العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية، استهدافها لآليات وتجمعات جنود من الجيش الإسرائيلي في عدة محاور، مع اشتداد المعارك في الشجاعية، واستمرار الاشتباكات العنيفة في رفح.

جدير ذكره أنه ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، والإصابات إلى 87141 منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة بالسابع من أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

تغطية للحرب لحظة بلحظة:

10:10/ استهداف مجموعة من المواطنين اثناء محاولتهم الوصول لداخل حي الشجاعية وانتشال ٥ اصابات.

9:50/ قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من الآليات شرق مدينة بيت حانون وشمال منطقة تلة قليبو شمال قطاع غزة، ونزوح عدد من الأهالي.

8:00/ قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

7:50/ اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط رفح.

7:45/ استشهاد مواطنين في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع.