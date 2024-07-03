إصابات بالاختناق باقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الأربعاء 3-7-2024، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت امر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت، فجر اليوم، قنابل الغاز السام صوب المواطنين بعد اقتحامها حارة ابو هاشم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الطواقم الطبية قامت بإسعاف المصابين ميدانياً.