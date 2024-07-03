الجهاد الإسلامي: مدن الضفة ساحات تضحية ومقاومة في وجه الاحتلال

فلسطين اليوم

زفت حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الأربعاء 3-7-2024، الشهداء الأربعة محمد حسن غنام، ومحمد ياسر شحادة، ونمر أنور حمارشة، ويزيد الصاعد الشفعي، الذين ارتقوا في عدوان بطائرة مسيرة على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأكدت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها، أن طولكرم وجنين ومدن الضفة ساحات للفداء والتضحية، تجسد روح المقاومة والتحدي في وجه الاحتلال وأعوانه.

وشددت الحركة على أن دماء الشهداء لن تزيدها إلا عزيمة وإصرارًا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.