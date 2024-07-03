سرايا القدس- كتيبة طولكرم تزف شهداء مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس _ كتيبة طولكرم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلة من مجاهديها الأبطال الذين ارتقوا اثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات العدو المُسيرة اثناء الإعداد في مهمة جهادية.

وقالت السرايا في بيان عسكري، "إن الشهداء الأبطال المجاهدين هم نمر حمارشة، ومحمد غنام، ومحمد شحادة، ويزيد الصاعد".

وأكدت سرايا القدس أن دماء مجاهديها لن تذهب هدراً، وأن جيش الاحتلال سيذوق الويلات في زقاق المخيم الشاهد على أشلاء جنوده.