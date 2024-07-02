اصابة طفل برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن إصابة طفل برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، في بيان، بإصابة طفل برصاص الاحتلال بقدمه خلال المواجهات في قرية سالم شرق نابلس.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان في هذه القرية، وبحسب مصادر محلية، فإن القوات أطلقت النار وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.

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