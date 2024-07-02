استطلاع: انخفاض كبير في شعبية "غالانت" في حزب الليكود

فلسطين اليوم

أجرى حزب الليكود استطلاع رأي لتقييم شعبية أعضائه داخل الحزب، وأظهرت نتائج الاستطلاع انخفاضًا كبيرًا في شعبية وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بين أعضاء الحزب.

وفقًا للاستطلاع الذي نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، انخفضت شعبية يوآف غالانت، الذي كان يحتل المركز الرابع في الانتخابات التمهيدية قبل عامين، إلى المركز 23 في القائمة.

ووفقًا للاستطلاع، لم يقتصر الانخفاض على غالانت وحده، بل سجل انخفاض كبير أيضًا في شعبية "المتمرد" الآخر، نير بركات، الذي كان في المركز الثامن في الانتخابات التمهيدية الأخيرة، والذي انخفض إلى المركز السادس عشر في الاستطلاع الحالي.

وحسب نتائج الاستطلاع، يعتبر 47% من المشاركين أنفسهم تقليديين، في حين يعتبر 33% علمانيين، و17% متدينين، و1% حريديم.