الاحتلال يوسع ممر "نتساريم "وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في توسيع ممر نتساريم في وسط قطاع غزة ويفصل القطاع إلى شطرين.

ونقل موقع واللا العبري عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله: إن "الجيش بدأ بتوسيع ممر نتساريم من 2 إلى 4 كلم تحضيرًا للمرحلة الثالثة من الحرب".

وأضاف الموقع العبري، أنه " سيتم من خلال هدم المباني السكنية على امتداده والتي تستعملها المقاومة لشن هجمات".

هيئة البث الإسرائيلية، قالت في تقريرًا لها: إن "المستوى السياسي يوافق على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب خلال الشهر الحالي".

وأضاف أن المستوى السياسي أعطى الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وتنص المرحلة الثالثة في الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، بحسب الإعلام العبري، على تكثيف الغارات الجوية وعمليات الاجتياح داخل محافظات القطاع الخمس.