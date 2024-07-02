حزب الله يعلن استهدافه مواقع لجيش الاحتلال بعشرات الصواريخ

الساعة 07:11 م|02 يوليو 2024
جندي من حزب الله بجانب صاروخ في عر ض عسكري (أرشيف)
جندي من حزب الله بجانب صاروخ في عر ض عسكري (أرشيف)

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، عن قصفه مواقع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بعشرات الصواريخ في شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف حزب الله، في بيان مقتضب، أنه قصف مستوطنة "كريات شمونة" وموقع "جل العلام" بعشرات صواريخ الكاتيوشا والقذائف، ردًا على قصف الاحتلال لمدن جنوب لبنان.

وأكد أنه أصاب الاهداف ‏إصابة مباشرة.‏

يشار إلى أن وسائل إعلام لبنانية أعلنت عن استشهاد 3 أشخاص في قصف من الطيران الحربي لمنزلا في حولا جنوبي لبنان.

كلمات دلالية

حزب الله الاحتلال الاسرائيلي لبنان فلسطين