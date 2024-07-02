"نيويورك تايمز": جنرالات إسرائيليون يريدون وقف الحرب حتى لو بقيت حماس

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار قولهم: إن "كبار جنرالات في إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى إبقاء حماس في السلطة في الوقت الحالي".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين تأكيدهم أن إبقاء حماس في السلطة حاليا لاستعادة الرهائن يبدو وكأنه الخيار الأقل سوءا، مشيرة إلى أن الجيش يخشى من حرب أبدية تتآكل فيها طاقاته وذخائره تدريجيا.

وأضافت أن الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لتحرير ما يقرب من 120 إسرائيليا ما زالوا محتجزين أحياء وأمواتا في غزة رغم مرور نحو 9 أشهر على حرب متواصلة على القطاع المحاصر.

وبخصوص الجبهة الشمالية، قالت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين-: أن "الجنرالات يعتقدون أن قواتهم تحتاج لوقت للتعافي في حال حرب برية ضد حزب الله في لبنان".

وأضاف المسؤولون وفقا للصحيفة "نقل بعض قواتنا للشمال ضروري لتعافي الجيش إذا اندلعت حرب أوسع مع حزب الله"، مؤكدين أن عدد جنود الاحتياط الذين يحضرون لأداء الخدمة العسكرية يتراجع.

كما نقلت نيويورك تايمز عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق أن الجيش يدعم بالكامل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وأن مسؤولي الجيش يعتقدون بإمكان العودة والاشتباك مع حماس مرة أخرى.