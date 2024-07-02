اصابة مواطن برصاص الاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الثلاثاء، فتى برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في خلة حاضُور بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الاثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

واضافت المصادر، أن مستوطنًا حاول نصب خيمة بالقوة قرب منازل الأهالي وسط قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل.

ويذكر أن المنطقة مهددة بالاستيطان وتتعرض لاعتداءات متكررة.

تتزامن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه مع دعوات واسعة للتصدي وتصعيدِ المقاومة.