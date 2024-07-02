رئيس الشاباك: السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني

فلسطين اليوم

قالت يديعوت أحرونوت إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يبلغ الحكومة أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني لكنها لا تتسع لأكثر من 14 ألفا و500.

ويوم أمس قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه وصلها أكثر من 5 آلاف فلسطيني تم اعتقالهم في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أنه وصلها 500 معتقل من منشأة "سديه تيمان" العسكرية الشهر الماضي بناء على طلب الجيش.

وكشفت مصلحة السجون أنها نفذت مشروع بناء متسارع لأماكن احتجاز جديدة، إذ أضافت 2500 مكان إلى السجون الأمنية، ووفرت 900 مكان جديد للاحتجاز.