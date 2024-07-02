الإدارة الأمريكية تؤجل الموافقة على طلب إسرائيلي لشراء مروحيات قتالية

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الإدارة الأميركية تؤجل الموافقة على طلب إسرائيلي لشراء مروحيات قتالية، بسبب التوتر الحاصل بينها وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت قناة /12/ الإخبارية العبرية، أن الطلب الإسرائيلي لا يزال معلقا في الهواء .

وقالت القناة: إن إحدى الدروس التي استخلصها الجيش من أحداث 7 أكتوبر، أن سلاح الجو لم يكن لديه ما يكفي من طائرات الهليكوبتر القتالية، حيث قدمت تل أبيب طلبا إلى الأمريكيين لشراء ما بين 10 إلى 15 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز أباتشي.

وأضافت أنه تم إرسال طلب إلى الجيش الأمريكي للتخلي عن أولويته في قائمة الانتظار لصالح إسرائيل لكي تصل المروحيات في أقرب وقت. وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي وافق على ذلك، وبعد هذه الموافقة مطلوب موافقة الإدارة الأمريكية، التي تؤجل القرار.

وتزعم مصادر أمريكية وجود توتر في العلاقات بين رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الإنسانية هناك، والانتقادات الداخلية لإدارة بايدن داخل الولايات المتحدة.

ونشر نتنياهو مؤخرا شريطا مصورا يتهم فيها إدارة بايدن بتأخير شحنات أسلحة مقررة لدولة الاحتلال، لاستخدامها في العدوان على غزة.

ووضعت حرب غزة المتواصلة منذ 9 أشهر، أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يشكّلون الغالبية العظمى من السكان، أمام خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي سياسياً وعسكرياً لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، حيث تقدّم السلاح والذخيرة بشكل مستمر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 270 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء نحو 38 ألف شهيد، وإصابة اكثر من 87 ألفا آخرين إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات الأمم المتحدة.