شهداء بقصف منزل في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون وأصيب أخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 12 شهيد واصابات جلهم من الاطفال إلى مستشفى شهداء الاقصى إثر استهداف منزلا لعائلة اسليم في شارع ابو عريف.

وارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة بغزة، التي اشارت إلى أن هذه المجازر تسببت في استشهاد 25 شهيد و81 إصابة.

وارتفع حصيلة العدوان المتواصل لليوم 270 على التوالي الى 37925 شهيد و 87141 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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