"منسقة إعمار غزة" تكشف عن موعد تفعيل آلية لوصول المساعدات من مصر إلى غزة

فلسطين اليوم

قالت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، سيخريد كاخ، إنه بعد الهجوم "الإسرائيلي" على رفح نزح أكثر من مليون شخص مرة أخرى.

وأضافت كاخ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن 1.9 مليون شخص حتى الآن اضطروا للنزوح في مختلف أنحاء غزة.

وأوضحت أن تفعيل آلية لوصول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة سيتم في شهر يوليو.

وشددت المنسقة الانسانية على أنه من الضروري تأمين تدفق المساعدات إلى غزة دون توقف، لافتة أن حجم المساعدات التي تدخل غزة انخفض بشكل كبير منذ بدء عملية رفح.

ودعت في قولها: "ما زلنا بحاجة لإقرار تهدئة عاجلة في غزة" ومواصلة توفير الإمدادات وتمويل الوكالات الإنسانية.

وأكدت سيخريد كاخ، أن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار



وبيّنت أن النشاط العسكري وانعدام الطرق الآمنة يؤثران على العمليات الإنسانية، مشيرة إلى أن هناك حاجة لإنشاء نظام فعال وموثوق به لمنع الصدام والتنسيق في غزة