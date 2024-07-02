محامية تكشف عن أسماء أسرى جدد من قطاع غزة في سجن عوفر

فلسطين اليوم
نشرت وسائل اعلام محلية، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء أسرى من قطاع غزة بسجن عوفر.
ووفق محامية من مؤسسة "هموكيد" والتي زارت أحد الأسرى داخل السجن، فقد حمّلها الأسماء التالية
ووفق الرسالة التي حملتها المحامية، فإن الأسرى بخير، ويوصلون السلام لأهليهم.
والأسرى وهم:
- يوسف مكي (البريج) ٤٣ سنة
- احمد ابو سحلول (خان يونس) ٤٢ سنة
- علي ابو زيادة (خان يونس) ٦٠ سنة
- شريف شلوف (غزة) ٤٣ سنة
- نبيل شتيوي (الزيتون) ٣٨ سنة
- ذياب شخصة (الشجاعية) ٢٢ سنة
- سليمان ابو عرفات (خان يونس) ٣٠ سنة
- عمر طافش (الزيتون)
- عبد الرحمن شبلي (الزيتون)
- محمود الشرفا (غزة)
- منتصر ابو كويك (خان يونس) ١٩٩٩
- احمد ابو سالم (غزة) ١٩٨٥
- خيري ابو عنزة (الشرقية خان يونس) ٣٦ سنة
- حمزة الاعرج (غزة اليرموك) ١٩٩٥
- ابو انس دقة (الشجاعية) ١٩٨٧
- قصي الزعانين (بيت حانون) ٢٠٠٣
- ابو حسن قفة (النصيرات) ١٩٨٩
- رمزي المصري (بيت حانون) ١٩٨٥-١٩٩٢
- احمد الجرجاوي (غزة التفاح) ٤١ سنة
- محمد جاسر (الشرقية خان يونس) ١٩٩٢
- سامح كحيل(غزة) ١٩٩٩
- ابو الحسن الاغا (خان يونس) ٦٠ سنة
- وسيم عسلية (جباليا) ٢٠٠١ (تم نقله من معسكر سديه تيمان مؤخراً)
- ابو عدي مديح (خان يونس) ٤٠-٤٥ سنة
- ابو محمد دبور (بيت حانون) ٤٠-٤٥ سنة
- احمد الجبري (خان يونس) ٤٨ سنة