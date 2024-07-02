محامية تكشف عن أسماء أسرى جدد من قطاع غزة في سجن عوفر

فلسطين اليوم

نشرت وسائل اعلام محلية، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء أسرى من قطاع غزة بسجن عوفر.

ووفق محامية من مؤسسة "هموكيد" والتي زارت أحد الأسرى داخل السجن، فقد حمّلها الأسماء التالية

ووفق الرسالة التي حملتها المحامية، فإن الأسرى بخير، ويوصلون السلام لأهليهم.

والأسرى وهم: