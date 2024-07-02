نتنياهو يعلّق على "استعداد إسرائيل وقف الحرب دون تحقيق جميع الأهداف"..!

فلسطين اليوم

علّق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حول استعداد الكيان لإنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها.



وقال نتنياهو وفق ما أورده الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء: "مصادر مجهولة الاسم تطلع صحيفة نيويورك تايمز وتقول إن الكيان سيكون مستعدا لإنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها".

وأضاف: "لا أعرف من هم هؤلاء الأطراف غير المسماة، لكنني هنا لأوضح الأمر بشكل لا لبس فيه - لن يحدث ذلك".

وأردف: "لن ننهي الحرب إلا بعد أن نحقق جميع أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى".

وفي وقت سابق اليوم، قالت "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين رفيعين- إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى إبقاء حركة حماس في السلطة الوقت الحالي، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن المسؤولين الإسرائيليين تأكيدهم أن إبقاء حماس في السلطة حاليا لاستعادة المحتجزين يبدو وكأنه الخيار الأقل سوءا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى من حرب أبدية تتآكل فيها طاقاته وذخائره تدريجيا.

وأضافت أن الجنرالات يعتقدون أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لاستعادة ما يقرب من 120 إسرائيليا ما زالوا محتجزين أحياء وأمواتا في غزة رغم مرور نحو 9 أشهر على حرب متواصلة على القطاع المحاصر.

كما قالت "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين- أن الجنرالات يعتقدون أن قواتهم تحتاج إلى وقت للتعافي في حال حرب برية ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف المسؤولون وفقا للصحيفة "نقل بعض قواتنا للشمال ضروري لتعافي الجيش إذا اندلعت حرب أوسع مع حزب الله".

وأكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون للصحيفة أن عدد جنود الاحتياط الذين يحضرون لأداء الخدمة العسكرية يتراجع.

كما نقلت نيويورك تايمز -عن مستشار الأمن الإسرائيلي السابق- أن الجيش يدعم بالكامل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وأن مسؤولي الجيش يعتقدون بإمكان العودة والاشتباك مع حماس مرة أخرى.