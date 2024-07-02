قناة عبرية: عدد الأسرى في السجون أعلى بكثير من العدد الرسمي المعلن

فلسطين اليوم

تداول الاعلام العبري، صورة لأسرى من غزة في معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي تظهر وضعهم داخل أقفاص وإرغامهم على وضعية جلوس ثابتة معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، بظروف قاهرة وغير إنسانية.

في غضون ذلك، كشفت القناة 12 العبرية، عن رسالة من رئيس الشاباك، رونين بار، تفيد بأن الكيان يحتجز 21000 أسير فلسطيني.

وحسب الاعلام العبري، فإن الرقم أعلى بكثير من العدد الرسمي المعلن، والذي كان بحلول 31 مارس 8600.



