الاحتلال يهدم منزلا في القدس

فلسطين اليوم

هدمت بلدية الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي واد الجوز.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي واد الجوز، وهدمت منزلا يعود للمواطن حمدان صيام.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد حلواني من محيط المنزل، وأغلقت الطرق المؤدية له، ومنعت الصحفيين من التواجد في المكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المحال التجارية في الحي واعتدت على أصحابه.