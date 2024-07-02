الاعلام العبري يكشف تفاصيل "كمين نيتساريم"..!

فلسطين اليوم

نشر الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، التفاصيل الأولية لكمين نيتساريم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية، وأسفر عن مقتل ضابط وجندي "اسرائيليين".

وقالت قناة كان العبرية، إن الحادث وقع عند منتصف الليلة الماضية، حين مرت مركبة عسكرية كان يستقلها جنود من الجيش "الإسرائيلي"، فوق عبوة ناسفة في وسط قطاع غزة بالقرب من ممر "نيتساريم".

وأضافت القناة، أن التحقيق الأولي لا يزال جاريًا في الجيش "الإسرائيلي"، فيما يجري فحص السبب الدقيق لإصابة الجنود.

وأوضحت أن الجيش "الإسرائيلي" يفحص احتمالية إطلاق دبابة "إسرائيلية" كانت تقف في مكان قريب من الكمين النار على مركبة الجنود وقت وقوع الحدث.

وأشارت إلى أنه بسبب عدد القتلى والإصابات في صفوف جنود الجيش، أعلن الجيش "الإسرائيلي" حالة الطوارئ وإرسال العديد من قوات الإنقاذ إلى موقع الحدث، وفي الوقت نفسه شنت طائرات سلاح الجو غارات على المنطقة لعزل الموقع ومنع اقتراب مقاومين فلسطينيين من المكان.

وقتل ضابط "إسرائيلي" وجندي في كمين أعدته المقاومة الفلسطينية على محور نتساريم وسط قطاع غزة، الذي يتمركز فيه منذ بداية التوغل البري في القطاع.