جيش الاحتلال ينشر بيانات القتلى والاصابات لديه منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

نشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، بيانات 270 يومًا من الحرب، من بينهم القتلى والإصابات منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش إن، حوالي 674 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، من بينهم 320 جندياً قتلوا منذ بداية المناورة البرية.

وأضاف الاحتلال أن نحو 51 جندياً قتلوا في حوادث عمليات، من بينهم 28 قتلوا بنيران القناصة، و5 بنيران طائشة، و18 قتلوا بحوادث (الإسعاف، الأسلحة، الدهس، الطرق).

وحسب ما أوردته الاعلام العبري، إن الإصابات لدى جيش الاحتلال الجرحى منذ بداية الحرب كالتالي:

- إصابات طفيفة - 2,407

- إصابات متوسطة – 1,016

- إصابات خطيرة - 598

- إجمالي الجرحى - 4,021

وذكر جيش الاحتلال أن الاصابات منذ بداية المناورة البرية كالتالي:

- إصابات طفيفة - 1,016

- إصابات متوسطة – 627

- إصابات خطيرة - 389

- إجمالي المصابين - 2032