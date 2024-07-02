وزير صهيوني متطرف يطالب بوقف نقل الكهرباء إلى غزة

فلسطين اليوم

طالب وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف يتسلئيل سموتريش، بوقف نقل الكهرباء إلى قطاع غزة فورًا.

وكتب الوزير "الإسرائيلي" في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء، "قرار إعادة الكهرباء لغزة يعني تسليم القطاع بأيدينا، خاصة المستشفيات التي تعد مراكز للإرهاب"، بحسب زعمه.

ودعا شموتريتش رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الى وقف ما وصفه بـ "تلك الحماقات"، داعيًا إلى عدم تكرار ما حدث بعد الإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين، من بينهم مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد سكان في قطاع غزة، بأن شركة كهرباء غزة بدأت العمل في شارع صلاح الدين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع لإعادة تشغيل محطة تحلية المياه والصرف الصحي.

وبحسب التقارير، فإن الكهرباء اللازمة لتشغيل المنشأة ستأتي من شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، وسيكون أول استخدام للطاقة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.