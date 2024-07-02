الاعلام العبري ينشر إحصائية لخسائره جراء نيران حزب الله منذ بدء الحرب

فلسطين اليوم

نشر الاعلام العبري، اليوم الثلاثاء، بيانات رسمية للأضرار التي لحقت بالاحتلال "الإسرائيلي" منذ بداية الحرب من قِبل حزب الله اللبناني.

وقال الاعلام العبري، إن 1023 مبنى وبنى تحتية تعرضت للإصابة بنيران حزب الله منذ بدء الحرب.

إليكم المناطق الأبرز منها:

- كريات شمونة: 147 إصابة.

- المنارة: 130 إصابة.

- المطلة: 121 إصابة.

- شلومي: 115 إصابة.

- عرب العرامشة: 88 إصابة.

- شتولا 42 إصابة.

- زرعيت: 20 إصابة.

- أفيفيم: 20 إصابة.