طولكرم تُشيِع جثماني الشهيدين ضميري وسرحان

فلسطين اليوم

شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، ظهر اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين نسرين خالد ضميري (47 عاما)، ومحمد علي سرحان (15 عاما)، اللذان ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، والمنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بمحاسبته على مجازره المستمرة بحق شعبنا.

وجاب المشيعون شوارع المدينة، وصولا إلى منازل عائلات الشهيدين، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، حيث نقل جثمان الشهيدة إلى منزلها في مخيم طولكرم قبل الصلاة عليها في مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس وموراتها الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم، فيما نقل جثمان الشهيد سرحان إلى منزله في الحي الشرقي بالمدينة، ومن ثم تمت الصلاة عليه في مسجد السلام في مخيم طولكرم ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق المحافظة.

وكانت الشهيدة ضميري قضت متأثرة بإصابتها بشظايا صاروخ في الرقبة والظهر، إثر قصف مسيرة للاحتلال موقعا عند مدخل مخيم طولكرم، أمس، فيما استشهد الطفل سرحان جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس في عدوان استمر أكثر من 7 ساعات، عاثت فيه دمارا وتخريبا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استُشهد في الضفة الغربية بما فيها القدس، 556 مواطنا بينهم 137 طفلا، فيما بلغ عدد الشهداء ممن سقطوا على أرض محافظة طولكرم 116 شهيدا.