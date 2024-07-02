إصابة مستوطن برصاص قناص فلسطيني جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أُصيب مستوطن "إسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، بعملية إطلاق نار في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بإصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار، فيما تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "يبدو أن المستوطن الجريح قرب نابلس، أصيب برصاص قناص من مسافة بعيدة".

واقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس شرق نابلس بعد عملية قنص مستوطن قرب "هآر براخا".