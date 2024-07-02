فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، مشاهد من استهداف آلية عسكرية صهيونية من نوع "نمير" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وتواصل سرايا القدس معركتها ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يشن عدوانه الدموي على قطاع غزة منذ 9 شهور على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.