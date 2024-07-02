أبطحي: الشعب الفلسطيني صمد صموداً لا مثيل له في التاريخ

فلسطين اليوم

بمشاركة وفد من عوائل شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من الساحتين السورية واللبنانية، أكد الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية، مجتبى أبطحي، أن الشعب الفلسطيني ضحى بكل ما يملك لرفع راية الاسلام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيد أبطحى بعوائل الشهداء الفلسطينيين، في قاعة فندق "بارسيان إنقلاب" وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف أبطحي، أن الشعب الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى، وخسر آلاف المنازل، إلا أنه أحيا الاسلام والعالم ببركة تلك الدماء.

وتابع أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الإنتفاضة الفلسطينية، أنه في بداية معركة طوفان الأقصى، سجل حوالي ١٠ ملايين إيراني للتطوع في القتال بفلسطين إلى جانب المقاومة الفلسطينية، موضحاً أن الشعب الإيراني شعر بالفرح والعز عندما علم بقدوم عوائل الشهداء الفلسطينيين.

وفي ختام كلمته، بيّن أبطحي، أنه ببركة طوفان الأقصى يخلق عالم جديد، ستكون فيه الحصة الأكبر من نصيب الأمة الإسلامية، مردفاً أن الشعب الفلسطيني صمد صموداً لا مثيل له في التاريخ.