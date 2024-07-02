وفد عوائل حركة الجهاد الإسلامي يزور برج ميلاد في طهران

الساعة 09:55 ص|02 يوليو 2024
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وفد عوائل حركة الجهاد الإسلامي.jpeg

فلسطين اليوم

أجرى وفد عوائل شهداء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من الساحتين السورية واللبنانية، جولة في برج ميلاد، أعلى برج في إيران، الذي يقع في العاصمة الإيرانية طهران.
وبدأت الجولة، بزيارة متحف قيد الإنشاء في محيط البرج، يضم مجسمات تجسد مجموعة من الحضارات التاريخية، إلى جانب قسم خاص بالقضية الفلسطينية، يحوي مجسماً لمسجد قبة الصخرة، وآخر يصور حجم الدمار في قطاع غزة، إضافة إلى صور قادة محور المقاومة، ومجسم لخريطة فلسطين ومفتاح العودة.

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