قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل 15 مواطنا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاعتقالات تركزت في بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين بينهم أشقاء، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وذكرت أن المعتقلين هم: محمد أحمد قاسم شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، وحسن إبراهيم نجاجرة (24 عاما) من بلدة نحالين غربا، والشقيقين محمد طه عايش (22 عاما)، ومحمود (18 عاما) من قرية ارطاس جنوبا.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجدي مصطفى أبو عكر (37 عاما)، وعمر مأمون بدير(22 عاما)، والشقيقين فادي محمد نصرالله (37 عاما)، ورامي (47 عاما)، ومنذر وجيه أبو عكر (41 عاما)، وأسيد جادو.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل من: جعفر غسان عطية من سيلة الظهر وأوس مزاد قرارية من الفندقومية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتقلت الشقيقين أسعد وعبد الله الصالحي بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته شرق المدنية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة أحمد الرواشدة خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب المدينة.